أعاد نجوم صنعوا التاريخ.. خالد الغندور يوجه الشكر لمحمود الخطيب

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة شكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ألف مليون مبروك لصاحبي وحبيبي كابتن هشام حنفي العودة للنادي الأهلي عبر نادي ديلفي”.

وتابع: "شكر خاص للأسطورة الكابتن الخطيب اللي أعاد نجوم صنعوا تاريخ بداية من الحريف كابتن وليد صلاح الدين صديق العمر مرورا بالكابتن هشام حنفي وعودة واحد من الناس الناجحة والمحبوبة من جماهير الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ وشكر خاص لزميل الملاعب وعشرة العمر الكابتن محمد يوسف اللي كان سبب مهم في عودة النجوم وايضا اللي كان سبب وجوده كابتن محمود الخطيب مبروك يا رجالة".