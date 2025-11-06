أمير هشام يكشف عن اقتراب لاعب الدوري المغربي للأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن اقتراب النادي الأهلي من ضم لاعب الدوري المغربي في الميركاتو الشتوي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "الأهلي المصري وضع اللمسات الأخيرة على صفقة ضم فؤاد الزهواني، ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب القميص الأحمر بدءًا من يناير المقبل".

ويُعد الزهواني من أبرز الأظهرة في الدوري المغربي خلال الموسمين الأخيرين، ويمتاز بقدرات دفاعية قوية وسرعة في التحول الهجومي، ما يجعله إضافة متوقعة لتشكيلة الأهلي في حال إتمام الصفقة رسميًا.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.