عاد إليكم من جديد.. بشرى لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي عن عودة نجم النادي الأهلي إمام عاشور بعد استشفائه من الاصابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وشارك مهيب عبد الهادي صورة لإمام عاشور و علق عليها ؛"عاد اليكم من جديد هداف الدوري الموسم الماضي ".



كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف إمام عاشور من المشاركة مع النادي الأهلي في مبارايات السوبر القادمة.



‏وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''إمام عاشور خلاص بقى يشارك مع الفريق ضمن البرنامج التأهيلي، لكن لسه مش هينزل الملعب دلوقتي بشكل أساسي لأنه ما زال في مرحلة التأهيل، توروب مستعجل على عودة اللاعب، وكذلك إمام مستعجل وعايز يلحق كأس الأمم الإفريقية وإن شاء الله يلحقها، المؤكد أن إمام عاشور لن يلحق ولن يشارك نهائيا ببطولة السوبر المحلي''.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.



ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.