شوبير: إمام عاشور يشارك مع الفريق ضمن البرنامج التأهيلي.. لكن مش هينزل الملعب دلوقتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف إمام عاشور من المشاركة مع النادي الأهلي في مبارايات السوبر القادمة.



‏وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''إمام عاشور خلاص بقى يشارك مع الفريق ضمن البرنامج التأهيلي، لكن لسه مش هينزل الملعب دلوقتي بشكل أساسي لأنه ما زال في مرحلة التأهيل، توروب مستعجل على عودة اللاعب، وكذلك إمام مستعجل وعايز يلحق كأس الأمم الإفريقية وإن شاء الله يلحقها، المؤكد أن إمام عاشور لن يلحق ولن يشارك نهائيا ببطولة السوبر المحلي''.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.



ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب