تحرك فريق الأهلي إلى المران الأخير قبل انطلاق السوبر المصري.. شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من تحرك فريق النادي الأهلي إلى المران قبل مباراة السوبر المصري وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب