جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحرك فريق الأهلي إلى المران الأخير قبل انطلاق السوبر المصري.. شاهد

لقطات من تحرك فريق الأهلي إلى المران..شاهد
لقطات من تحرك فريق الأهلي إلى المران..شاهد
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من تحرك فريق النادي الأهلي إلى المران قبل مباراة السوبر المصري وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.
ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

الإعلامي أمير هشام الأهلي المران السوبر كيلوباترا كأس السوبر المصري

أرخص 5 سيارات سيدان
مازن الغرباوي
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
