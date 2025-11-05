قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

الاهلي وسيراميكا كيلوباترا
الاهلي وسيراميكا كيلوباترا
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.
ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.

 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

 

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد حسن كوكا (محمد شكري)

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار

 التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، أحمد هاني، جاستيس آرثر

خط الوسط: مروان أوتاكا، أحمد بلحاج، عمرو السولية

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، أيمن موكا

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة، إذ يسعى الأهلي لمواصلة هيمنته على البطولات المحلية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، فيما يطمح سيراميكا إلى تحقيق مفاجأة مدوية والتأهل لأول مرة إلى نهائي كأس السوبر المصري.

الاهلي سيراميكا كيلوباترا كأس السوبر المصري

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

التجارى الدولى

«التجاري الدولي» يُطلق فيلمًا تسجيليًا يكشف «ما وراء الأرقام» ويُجسّد رؤيته المؤسسية | فيديو

التعمير والاسكان

التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع بالشيخ زايد

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

