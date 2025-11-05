القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد حسن كوكا (محمد شكري)

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار

التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، أحمد هاني، جاستيس آرثر

خط الوسط: مروان أوتاكا، أحمد بلحاج، عمرو السولية

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، أيمن موكا

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة، إذ يسعى الأهلي لمواصلة هيمنته على البطولات المحلية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، فيما يطمح سيراميكا إلى تحقيق مفاجأة مدوية والتأهل لأول مرة إلى نهائي كأس السوبر المصري.