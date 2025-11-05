حارس بيراميدز: جاهزون للسوبر وتحقيق الفوز على الزمالك

أعرب أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن حماسه الشديد لمشاركة فريقه في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقامة في دولة الإمارات، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غدًا الخميس على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعيد جدًا بتواجدنا في الإمارات، وهذه هي المشاركة الرابعة لنا على التوالي في بطولة السوبر، ونفخر بتمثيل بيراميدز ومصر في هذا الحدث الكبير".

وأضاف: "نستعد لمباراة صعبة أمام فريق كبير مثل الزمالك، الذي يمتلك شخصية قوية وجماهيرية واسعة، ونعلم أهمية اللقاء جيدًا".

وأشار حارس بيراميدز إلى الحالة الفنية والمعنوية الجيدة للفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين في جاهزية كاملة لتقديم مباراة قوية تليق باسم النادي: "هدفنا أن ننافس على اللقب وأن نقدم أداءً يرضي جماهيرنا، ونأمل أن نتمكن من تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي".

وختم الشناوي تصريحاته بالقول: "نحترم الزمالك كلاعبين وإداريًا، ولكن تركيزنا الكامل على تقديم أفضل أداء ممكن، ونسعى لمواجهة الفريق الكبير بكل قوة".