قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم المستطيع حال عدم الذهاب لأداء العمرة ؟.. الإفتاء تجيب
شاهد.. جيب جراند شيروكي 2026 الـ فيس ليفت
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية
ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية بدعوى مواجهة روسيا والصين
مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الخشاب يرشح بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لنهائي السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي عمرو الخشاب، أن فريق بيراميدز هو المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس السوبر المصري بنسخته الحالية، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تؤهله للتفوق على منافسيه في البطولة.

وأوضح عمرو الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيراميدز يمتلك دكة بدلاء قوية قادرة على صنع الفارق في أي وقت من المباراة، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة أمام الزمالك في مواجهة نصف النهائي المرتقبة.

وأضاف عمرو الخشاب، أن الفريق السماوي يعيش حالة من الاستقرار الفني والبدني، تجعل فرصه في التتويج هي الأكبر بين الفرق الأربعة المشاركة في البطولة.

وأشار عمرو الخشاب، إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا يبدو في جاهزية أفضل من الأهلي قبل لقاء نصف النهائي، مؤكدًا أن سيراميكا كليوباترا يقدم أداءً منظمًا ويملك عناصر قادرة على استغلال أي أخطاء دفاعية من المنافس.

وواصل عمرو الخشاب،أن الأهلي ما زال في مرحلة بناء مشروع جديد تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، لافتًا إلى أن الفريق يعاني مؤخرًا من قلة الفاعلية الهجومية وضعف استغلال الفرص أمام المرمى، وهي النقطة التي قد تمنحه صعوبة في حسم اللقاء.


واختتم عمرو الخشاب، تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري في نسختها الحالية ستكون من أكثر النسخ تنافسية وإثارة، نظرًا لتقارب مستويات الفرق الأربعة، مؤكدًا أن التركيز الذهني والتغييرات الفنية سيكونان العامل الحاسم في تحديد هوية البطل.

بيراميدز السوبر المصرى سيراميكا الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل وشروط التعيين

وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل

ترشيحاتنا

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: الإيمان بالفصح ثورة روحية تغيّر العالم بقوة الرجاء

بالصور

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد