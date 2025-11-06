عمرو الخشاب يرشح بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لنهائي السوبر المصري

أكد الناقد الرياضي عمرو الخشاب، أن فريق بيراميدز هو المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس السوبر المصري بنسخته الحالية، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تؤهله للتفوق على منافسيه في البطولة.

وأوضح عمرو الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيراميدز يمتلك دكة بدلاء قوية قادرة على صنع الفارق في أي وقت من المباراة، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة أمام الزمالك في مواجهة نصف النهائي المرتقبة.

وأضاف عمرو الخشاب، أن الفريق السماوي يعيش حالة من الاستقرار الفني والبدني، تجعل فرصه في التتويج هي الأكبر بين الفرق الأربعة المشاركة في البطولة.

وأشار عمرو الخشاب، إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا يبدو في جاهزية أفضل من الأهلي قبل لقاء نصف النهائي، مؤكدًا أن سيراميكا كليوباترا يقدم أداءً منظمًا ويملك عناصر قادرة على استغلال أي أخطاء دفاعية من المنافس.

وواصل عمرو الخشاب،أن الأهلي ما زال في مرحلة بناء مشروع جديد تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، لافتًا إلى أن الفريق يعاني مؤخرًا من قلة الفاعلية الهجومية وضعف استغلال الفرص أمام المرمى، وهي النقطة التي قد تمنحه صعوبة في حسم اللقاء.



واختتم عمرو الخشاب، تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري في نسختها الحالية ستكون من أكثر النسخ تنافسية وإثارة، نظرًا لتقارب مستويات الفرق الأربعة، مؤكدًا أن التركيز الذهني والتغييرات الفنية سيكونان العامل الحاسم في تحديد هوية البطل.