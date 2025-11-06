نجم الزمالك السابق: توروب لم يثبت أنه الأنسب لقيادة الأهلي

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن المدرب ييس توروب لم يقدم حتى الآن ما يثبت أنه الأنسب لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وقال السيد في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: «ييس توروب لم يمنحنا أي إشارة إلى الآن بأنه الخيار الأنسب لتدريب الأهلي، فالأداء تحت قيادته لا يختلف كثيرًا عن المدربين السابقين من الناحية الفنية».

وأضاف: «بطولة السوبر ستكون اختبارًا حقيقيًا لتوروب، وستكشف مدى قدرته على قيادة الفريق وتحقيق طموحات الجماهير».

وأتم: «أداء الأهلي فنيا مع توروب لم يختلف كثيرا عن بداية الموسم وننتظر ما سيحدث في السوبر».