خالد الغندور: عندي إحساس إن في مفاجأة بكرة.. ومش هقول مين

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بين جماهير الكرة المصرية بعد منشور غامض كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن توقعه بحدوث مفاجأة خلال الساعات المقبلة.

وكتب الغندور في منشوره: “توقعاتي هناك مفاجأة بكرة، والله أعلم، مجرد إحساس ومش هقول مين".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائى السوبر المصري



يواجه فريق الزمالك بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري الذى سيقام بالإمارات ، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.