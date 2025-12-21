العنف الأسري وتماسك المجتمع.. ندوة لثقافة أسوان في النادي الرياضي

نظم فرع ثقافة أسوان عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، وفى إطار برامج وزارة الثقافة.

وقد أقام قصر ثقافة اسوان، بنادي أسوان الرياضي، محاضره بعنوان "العنف الأسري وتأثيره على تماسك الأسرة والمجتمع" حاضرها الدكتور الحسن على محمد علي دكتوراه في علم النفس التربوي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، ضمن نشاط مكتبه عامة.

تناول خلالها أن العنف الأسري يدمر نسيج المجتمع بتفكيك الروابط الأسرية وزعزعة الأمن ونشر الخوف والقلق مما يؤدي إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية، و تأثير العنف الأسري على تماسك المجتمع، تفكك الأسرة يؤدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الروابط مما يقلل من تماسك نواة المجتمع، وإنتشار الجريمة البيوت التي ينتشر فيها العنف تخلق أفراد أكثر عُرضاً فى سلوكيات إجرامية اوعنيفة في المجتمع .

إضطراب العلاقات يقلل من الثقة والأمان بين أفراد الأسرة، تأثير على الأطفال الذين يشهدون العنف يعانون من صدمات نفسية، قلق وإكتئاب ومشاكل سلوكية ضغوط اقتصادية، يساهم العنف في الفقر، تدهور الصحة العامة يساهم في إنتشار سلوكيات خطيرة مثل الإدمان، ويجب التوعية و رفع الوعى بخطورة العنف وحقوق الأفراد.

جهود متنوعة

وضمن الأنشطة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود، نفذ قصر ثقافه كوم امبو محاضره بعنوان "الزياده السكانية وأثرها على التسرب من العليم" تناول خلالها الكاتب طه حسين تسليط الضوء على مفهوم الزيادة السكانية، موضحاً أنها ليست مجرد تزايد في عدد السكان بل ظاهرة تتشابك مع جوانب إقتصادية وإجتماعية وتعليمية، وأكد أن الضغط المتزايد على الموارد والخدمات، وخاصة التعليم يمثل أحد أخطر إنعكاسات هذه الزيادة.

وتناول طه حسين العلاقة المباشرة بين النمو السكاني الكبير وإرتفاع معدلات التسرب من التعليم، حيث أوضح أن الأسر كبيرة العدد غالبا ما تواجه صعوبات إقتصادية تدفع بعض الأطفال لترك الدراسة و الأتجاه إلى العمل المبكر.

كما أشار إلى أن إرتفاع الكثافة داخل الفصول ونقص المتابعة التربوية يؤديان إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي، ومن ثم سهولة الانسحاب من المنظومة التعليمية ،وتحدث عن التأثيرات النفسية والإجتماعية للتسرب، مبينا أن الطفل الذي يخرج من التعليم يصبح أكثر عرضة للإنخراط في أنشطة غير آمنة أو غير مشروعة، إضافة إلى فقدان فرصة بناء مستقبل مستقر .

كما إستعرض نماذج لحلول مجتمعية وحكومية يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة، مثل دعم الأسر الفقيرة، وتوفير تعليم بديل، وبرامج محو أمية للكبار، والتوعية بدور الأسرة في متابعة الأبناء، شهدت المحاضرة تفاعلا واسعا من الحاضرين الذين طرحوا أسئلة حول دور المجتمع المدني، وإمكانات الثقافة في تغيير الوعي تجاه مشكلة الزيادة السكانية، وكيفية تحفيز الأسر على الالتزام بتعليم أطفالها.



وفي الختام أكد مدير القصر حسين شمس أهمية الاستمرار في فتح النقاش حول القضايا المجتمعية الحيوية، مشيرا إلى دور الثقافة في رفع الوعي العام، و دورها الفاعل في خدمة المجتمع من خلال تقديم محتوى ثقافي يلامس قضاياه الحقيقية ويسهم في نشر الوعي وبناء الإنسان.

