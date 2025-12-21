قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العنف الأسري وتماسك المجتمع.. ندوة لثقافة أسوان في النادي الرياضي

أنشطة ثقافية
أنشطة ثقافية

نظم فرع ثقافة أسوان عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، وفى إطار برامج وزارة الثقافة.

وقد أقام قصر ثقافة اسوان، بنادي أسوان الرياضي، محاضره بعنوان "العنف الأسري وتأثيره على تماسك الأسرة والمجتمع" حاضرها الدكتور الحسن على محمد علي دكتوراه في علم النفس التربوي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، ضمن نشاط مكتبه عامة.

تناول خلالها أن العنف الأسري يدمر نسيج المجتمع بتفكيك الروابط الأسرية وزعزعة الأمن ونشر الخوف والقلق مما يؤدي إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية، و تأثير العنف الأسري على تماسك المجتمع، تفكك الأسرة يؤدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الروابط مما يقلل من تماسك نواة المجتمع، وإنتشار الجريمة البيوت التي ينتشر فيها العنف تخلق أفراد أكثر عُرضاً فى سلوكيات إجرامية اوعنيفة في المجتمع .

إضطراب العلاقات يقلل من الثقة والأمان بين أفراد الأسرة، تأثير على الأطفال الذين يشهدون العنف يعانون من صدمات نفسية، قلق وإكتئاب ومشاكل سلوكية ضغوط اقتصادية، يساهم العنف في الفقر، تدهور الصحة العامة يساهم في إنتشار سلوكيات خطيرة مثل الإدمان، ويجب التوعية و رفع الوعى بخطورة العنف وحقوق الأفراد.

جهود متنوعة

وضمن الأنشطة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود، نفذ قصر ثقافه كوم امبو  محاضره بعنوان "الزياده السكانية وأثرها على التسرب من العليم" تناول خلالها الكاتب طه حسين تسليط الضوء على مفهوم الزيادة السكانية، موضحاً أنها ليست مجرد تزايد في عدد السكان بل ظاهرة تتشابك مع جوانب إقتصادية وإجتماعية وتعليمية، وأكد أن الضغط المتزايد على الموارد والخدمات، وخاصة التعليم يمثل أحد أخطر إنعكاسات هذه الزيادة.

وتناول طه حسين العلاقة المباشرة بين النمو السكاني الكبير وإرتفاع معدلات التسرب من التعليم، حيث أوضح أن الأسر كبيرة العدد غالبا ما تواجه صعوبات إقتصادية تدفع بعض الأطفال لترك الدراسة و الأتجاه إلى العمل المبكر.

 كما أشار إلى أن إرتفاع الكثافة داخل الفصول ونقص المتابعة التربوية يؤديان إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي، ومن ثم سهولة الانسحاب من المنظومة التعليمية ،وتحدث عن التأثيرات النفسية والإجتماعية للتسرب، مبينا أن الطفل الذي يخرج من التعليم يصبح أكثر عرضة للإنخراط في أنشطة غير آمنة أو غير مشروعة، إضافة إلى فقدان فرصة بناء مستقبل مستقر .

كما إستعرض نماذج لحلول مجتمعية وحكومية يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة، مثل دعم الأسر الفقيرة، وتوفير تعليم بديل، وبرامج محو أمية للكبار، والتوعية بدور الأسرة في متابعة الأبناء، شهدت المحاضرة تفاعلا واسعا من الحاضرين الذين طرحوا أسئلة حول دور المجتمع المدني، وإمكانات الثقافة في تغيير الوعي تجاه مشكلة الزيادة السكانية، وكيفية تحفيز الأسر على الالتزام بتعليم أطفالها.


وفي الختام أكد مدير القصر حسين شمس أهمية الاستمرار في فتح النقاش حول القضايا المجتمعية الحيوية، مشيرا إلى دور الثقافة في رفع الوعي العام،  و دورها الفاعل في خدمة المجتمع من خلال تقديم محتوى ثقافي يلامس قضاياه الحقيقية ويسهم في نشر الوعي وبناء الإنسان.
 

أسوان محافظة أسوان أخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

حسام حبيب

تعاون جديد يجمع حسام حبيب ورامي صبري في أغنية «بحكيلك عن الأيام»

هاني شاكر

فى عيد ميلاده.. صلة قرابة بين هاني شاكر ومعالي زايد وسبب اختفائه من السينما

معرض الف وجه ووجه

افتتاح معرض "ألف وجه ووجه” لأحمد رجب صقر .. 24 ديسمبر

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد