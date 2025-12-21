قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق حملة إعلامية شاملة لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم وتعزيز حركة السياحة الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

في خطوة جديدة لتعزيز مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية، شهد اللقاء الدوري للواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع ممثلي الكيانات السياحية، الاتفاق على إطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية، حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقي لـ«عروس المشاتي»، بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضاري وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

وتعتمد الحملة على مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع الأسواني لتصدير الصورة الإيجابية للمحافظة، وتسليط الضوء على التنوع الفريد في الأنماط السياحية والمزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان، والتي جعلتها وجهة مفضلة للسائحين من مختلف الجنسيات. 

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس أحمد حلفاوي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ حزمة من الإجراءات الجادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وغرفة شركات السياحة، ونقابة المرشدين، وهيئة تنشيط السياحة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

الكيانات السياحية

وأشار المحافظ إلى أن خطة الارتقاء بالخدمات السياحية تضمنت رفع مستوى النظافة العامة داخل المدن والمراكز، لاسيما بالمناطق والمزارات الأثرية، إضافة إلى تكثيف أعمال التطوير والتجميل، لتتحول أسوان إلى بانوراما حضارية متكاملة تليق بمكانتها التاريخية. كما استعرض جهود ملحمة التطوير والتجميل التي تم تنفيذها خلال المرحلة الحالية، لتحويل أسوان إلى بانوراما جمالية وحضارية، وعودتها إلى المكانة التي تستحقها.

ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات، باعتباره الواجهة الأساسية أمام زوار عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يجعله نموذجًا حضاريًا يليق ببوابة أسوان السياحية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الكيانات السياحية عن تقديرهم وشكرهم لسرعة استجابة المحافظ وتعامله الفوري مع الملاحظات والمقترحات المقدمة منهم، وحرصه على تذليل المعوقات والعقبات لإنجاح الموسم السياحي، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والتصدي الكامل لمواجهة الشائعات المغرضة والهدامة والظواهر السلبية، ورفع الوعي المجتمعي لتحقيق الهدف المشترك، وهو ظهور أسوان بالصورة اللائقة أمام أهلها وضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

الدفاع المدني بغزة: 18 شهيدًا نتيجة انهيار 22 منزلًا خلال ديسمبر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل

أرشيفية

المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح طريقة تحديد الشهور الهجرية بدقة علمية |فيديو

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد