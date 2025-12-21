إطلاق حملة إعلامية شاملة لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم وتعزيز حركة السياحة الدولية

في خطوة جديدة لتعزيز مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية، شهد اللقاء الدوري للواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع ممثلي الكيانات السياحية، الاتفاق على إطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية، حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقي لـ«عروس المشاتي»، بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضاري وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

وتعتمد الحملة على مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع الأسواني لتصدير الصورة الإيجابية للمحافظة، وتسليط الضوء على التنوع الفريد في الأنماط السياحية والمزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان، والتي جعلتها وجهة مفضلة للسائحين من مختلف الجنسيات.

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس أحمد حلفاوي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ حزمة من الإجراءات الجادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وغرفة شركات السياحة، ونقابة المرشدين، وهيئة تنشيط السياحة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

الكيانات السياحية

وأشار المحافظ إلى أن خطة الارتقاء بالخدمات السياحية تضمنت رفع مستوى النظافة العامة داخل المدن والمراكز، لاسيما بالمناطق والمزارات الأثرية، إضافة إلى تكثيف أعمال التطوير والتجميل، لتتحول أسوان إلى بانوراما حضارية متكاملة تليق بمكانتها التاريخية. كما استعرض جهود ملحمة التطوير والتجميل التي تم تنفيذها خلال المرحلة الحالية، لتحويل أسوان إلى بانوراما جمالية وحضارية، وعودتها إلى المكانة التي تستحقها.

ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات، باعتباره الواجهة الأساسية أمام زوار عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يجعله نموذجًا حضاريًا يليق ببوابة أسوان السياحية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الكيانات السياحية عن تقديرهم وشكرهم لسرعة استجابة المحافظ وتعامله الفوري مع الملاحظات والمقترحات المقدمة منهم، وحرصه على تذليل المعوقات والعقبات لإنجاح الموسم السياحي، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والتصدي الكامل لمواجهة الشائعات المغرضة والهدامة والظواهر السلبية، ورفع الوعي المجتمعي لتحقيق الهدف المشترك، وهو ظهور أسوان بالصورة اللائقة أمام أهلها وضيوفها من مختلف أنحاء العالم.