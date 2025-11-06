أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 6-11-2025 عدد من المباريات ابرزها لقائي الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025 في الإمارات

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X سيراميكا كيلوباترا – 5:00 مساء – ON Sport – AD Sports

الزمالك X بيراميدز – 7:30 مساء - ON Sport – AD Sports

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



بازل X ستيوا بوخارست – 7:45 مساء

دينامو زغرب X سيلتا فيجو – 7:45 مساء

ميتيلاند X سيلتيك – 7:45 مساء

أوتريخت X بورتو – 7:45 مساء

النجم الأحمر X ليل – 7:45 مساء

مالمو X باناثينايكوس – 7:45 مساء

نيس X فرايبورج – 7:45 مساء

سالزبورج X جو آهيد إيجلز – 7:45 مساء

شتورم جراتس X نوتينجهام فورست – 7:45 مساء

أستون فيلا X مكابي – 10 مساء

بولونيا X بران – 10 مساء

سبورتينج براجا X جينك – 10 مساء

فرينكفاروزي X لودوجوريتس – 10 مساء

باوك سالونيكا X يونج بويز – 10 مساء

رينجرز X روما – 10 مساء

ريال بيتيس X ليون – 10 مساء

شتوتجارت X فينورد – 10 مساء

فيكتوريا بلزن X فنربخشة – 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



ماينز X فيورنتينا – 7:45 مساء

سبارتا براج X راكوف – 7:45 مساء

كريستال بالاس X ألكمار – 10 مساء

دينامو كييف X زرينيسكي – 10 مساء

هاكين X ستراسبورج – 10 مساء

رايو فاليكانو X ليك بوزنان – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الحزم X الخليج – 4:55 مساء

القادسية X الخلود – 7:30 مساء

الرياض X ضمك – 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي



الجيش الملكي X الفتح الرباطي – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عام



بوليفا X إيطاليا – 2:30 ظهرا

البرتغال X المغرب – 2:30 ظهراً

اليابان X كاليدونيا – 3 مساء

الأرجنتين X تونس – 3:30 مساء

فيجي X بلجيكا – 4:45 مساء

الإمارات X كرواتيا – 5:15 مساء

قطر X جنوب أفريقيا – 5:45 مساء

السنغال X كوستاريكا – 5:45 مساء