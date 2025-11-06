قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
جمال حمزة: عبد الرؤوف يواجه مهمة صعبة مع الزمالك

طيرى الكابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي عبد الحميد معالي لاعب الفريق الأبيض، هو الخيار الأفضل لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا المصاب، خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.
 

وقال حمزة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “عبد الحميد معالي قد يكون البديل المناسب لخوان بيزيرا، خاصة أنه شارك مع الفريق في الفترة الماضية، لكن الوقت ضيق أمام الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، ولن يتمكن من تعديل الخطة.”

وأضاف نجم الزمالك السابق: “اختيار أحمد عبد الرؤوف هو الأنسب للزمالك في الوقت الحالي، لأنه كان متواجدًا مع الفريق قبل رحيل يانيك فيريرا، لكن قد يشعر بعض اللاعبين بعدم الاقتناع به مؤقتًا بسبب إحساسهم بأنه لن يستمر طويلًا، خصوصًا بعد انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني سبق لهما العمل مع نونو ألميدا المدير الفني السابق لفاركو.”

وتابع جمال حمزة تصريحاته: "أرى أن استبعاد ناصر منسي من السفر مع بعثة الزمالك قرار خاطئ، لكن لا أحمل أحمد عبد الرؤوف مسؤوليته لأنه قرار قديم منذ فترة يانيك فيريرا."
وواصل: "هناك بعض القرارات غير المفهومة داخل الفريق، مثل عدم خوض التدريبات في مقر النادي، بجانب أن التجربة الحالية تحمل العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن فيريرا كان يجب أن يرحل منذ فترة وليس في هذا التوقيت الصعب الذي تولى فيه عبد الرؤوف المسؤولية."

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه قائلًا: "طاهر محمد طاهر لا يمتلك الإمكانيات الفنية التي تؤهله للعب كمهاجم صريح، كما أن قدرات جراديشار لا تشير إلى أنه رأس حربة حقيقي".

