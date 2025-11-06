فاروق جعفر: اختيار أحمد عبد الرؤوف في محله.. والزمالك يحتاج لجنة كرة

تحدث الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق عن قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا الذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "اختيار أحمد عبد الرؤوف لتولي مسؤولية الزمالك مناسب وفي مكانه، خاصة في ظل التوقيت الحالي وظروف النادي."

وأضاف: "الأفكار المتاحة داخل النادي حاليًا جديدة علينا، وأنا كنت متواجدًا في فترات سابقة أثناء رئاسة اللواء عماد عبد العزيز ومن بعده الكابتن حسين لبيب، وكنا مكلفين باختيار اللاعبين، وكان هناك تشاور دائم قبل إتمام أي تعاقد."

وتابع نجم الزمالك الأسبق تصريحاته قائلًا: "تحدثت مع الكابتن حسين لبيب في وقت سابق وطالبت بضرورة تعيين لجنة كرة، لأن النادي في حاجة إليها حتى مع وجود المدير الرياضي الجديد جون إدوارد."