مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
رياضة

فاروق جعفر: اختيار أحمد عبد الرؤوف في محله.. والزمالك يحتاج لجنة كرة

رباب الهواري

تحدث الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق عن قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا الذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "اختيار أحمد عبد الرؤوف لتولي مسؤولية الزمالك مناسب وفي مكانه، خاصة في ظل التوقيت الحالي وظروف النادي."

وأضاف: "الأفكار المتاحة داخل النادي حاليًا جديدة علينا، وأنا كنت متواجدًا في فترات سابقة أثناء رئاسة اللواء عماد عبد العزيز ومن بعده الكابتن حسين لبيب، وكنا مكلفين باختيار اللاعبين، وكان هناك تشاور دائم قبل إتمام أي تعاقد."

وتابع نجم الزمالك الأسبق تصريحاته قائلًا:  "تحدثت مع الكابتن حسين لبيب في وقت سابق وطالبت بضرورة تعيين لجنة كرة، لأن النادي في حاجة إليها حتى مع وجود المدير الرياضي الجديد جون إدوارد."

