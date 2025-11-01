أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.