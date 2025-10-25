أحمد عبد الرؤوف يقترب من الانضمام لجهاز فيريرا في الزمالك

أصبح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة ولاعب الزمالك الأسبق قريبًا من الانضمام للجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا في القلعة البيضاء.

وأصبح عبد الرؤوف أبرز المرشحين للتواجد بالجهاز الفني للفريق بعد رحيل حازم إمام في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن أحمد عبد الرؤوف رحل عن تدريب بلدية المحلة في الآونة الأخيرة بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري المحترفين.

وكان مسؤولو الزمالك يفاضلون بين أحمد عبد الرؤوف ومحمود فتح الله وعلاء عبد الغني لضم أحدهم للجهاز المعاون لفيريرا.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن خطة الإعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل للاستمرار في المنافسة بقوة على صدارة الدوري.

