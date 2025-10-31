قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا
وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة
أحمد عبد الرؤوف الأقرب لقيادة الزمالك أمام طلائع الجيش بعد رحيل فيريرا

قال مصدر بنادي الزمالك إن أحمد عبد الرؤوف مدرب الأبيض بالجهاز المعاون ليانيك فيريرا هو الأقرب لقيادة الفريق في لقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد الاستقرار على رحيل المدرب البلجيكي عن تدريب الفريق في الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل بين عدد من المدربين الأجانب والمصريين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن صعوبة لحاق الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ببطولة السوبر المحلي المقبلة المقرر لها في الإمارات. 

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة قوية  في عضلة السمانة ولا يزال يخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي .

ويستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن استقرار إدارة النادي على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع النتائج في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أنه يتم حاليا التنسيق مع إدارة الكرة لرحيل المدير الفني والبحث عن مدرب مصري مؤقت لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

