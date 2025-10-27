أحمد عبد الرؤوف ينضم رسميًا للجهاز الفني للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يعقد اليوم الاثنين البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق الأسبق والمرشح للعمل في منصب المدرب العام بالجهاز المعاون للمدير الفني.

يأتي ذلك قبل الإعلان الرسمي عن الانضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز المعاون لفيريرا في الزمالك.

ويستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات بالأمس بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم للحديث عن الاستعداد للقاء المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك: نتحرك قانونيًا لحفظ حقوقنا في قضية إيقاف دونجاالمستشار القانوني

أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.

وقال متولي في تصريحات إذاعية : اتحاد الكرة لم يرسل لنا اي خطابات بخصوص ايقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بدايه الموسم الحالي

وأضاف: لايجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحه الجديدة باتحاد الكرة تمنع ايقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري.

وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.

وواصل: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.