السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز بالكارت الذهبي.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.