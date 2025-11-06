الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن بطولة السوبر

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً لجماهير الكرة المصرية بشأن نتائج مباريات بطولة السوبر المصرى اليوم، الخميس.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من النهائي اليوم توقعاتكم”.

وتنطلق اليوم، الخميس، مباريات بطولة السوبر المصري، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه سامى هلهل وطارق مصطفى، وزايد النعيمى حكما رابعا، وفي الفيديو حسام عزب، وشريف عبد الله.

ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر.

كما يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025، والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم، الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.