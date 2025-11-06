رغم استبعاده من القائمة .. ناصر منسي يدعم لاعبي الزمالك بهذه الكلمات

وجه نجم الزمالك ناصر منسي رسالة دعم للفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب ناصر منسي :بالتوفيق يا رجاله ربنا معاكوا يارب و تفرحونا.

تنطلق اليوم الخميس مباريات بطولة السوبر المصري حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء التوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت

يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف، حكما للساحة ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، و في الفيديو حسام عزب، و شريف عبد الله.

ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر