مهيب عبد الهادي يشارك متابعيه سجل الفائزين بالسوبر المصري

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، تساؤلا للجمهور بشأن بطولة السوبر المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "قبل بداية كاس السوبر تعالوا نشوف سجل الأبطال الفائزين بالبطولة، وما توقعاتك لبطل نسخة موسم 2025 ؟ الأهلي ـ الزمالك ـ بيراميدز ـ سيراميكا".

تنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة