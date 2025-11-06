مينا ماهر يوجة رسالة دعم مؤثرة للاعبي الزمالك

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مينا ماهر : يارب يرجعوا مبسوطين و مجبورين الخاطر .

وتنطلق اليوم الخميس مباريات بطولة السوبر المصري حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء التوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت

يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف، حكما للساحة ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، و في الفيديو حسام عزب، و شريف عبد الله.

ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر.