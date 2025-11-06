عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يعتمد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأبيض، على تشكيل قوي في مواجهة السماوي في لقاء الليلة المرتقب.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – محمود الونش – محمود بنتايج

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – عدي الدباغ – شيكو بانزا