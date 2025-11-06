بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يدفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للسماوي، بتشكيل قوي ومتوازن في مواجهة الفارس الأبيض الليلة، سعيًا لبلوغ المباراة النهائية.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – مهند لاشين – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إيفرتون داسيلفا – فيستون ماييلي