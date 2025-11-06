خيار دفاعي| أزمة في الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بـ السوبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يقوده فنيا علي ماهر، في الخامسة مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.

وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.





أزمة الظهير الأيسر بـ الأهلي

تسود حالة من الارتباك داخل صفوف الجهاز الفني للنادي الأهلي بسبب أزمة الظهير الأيسر قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، الخميس، فى بطولة كأس السوبر المصري.

تمثلت الأزمة في كون الجهاز المعاون بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، يرى ضرورة الاعتماد على محمد شكري في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة سيراميكا كليوباترا نظراً لقدرته على دعم الجبهة الهجومية وتمتعه بجاهزية بدنية عالية تمنحه الأفضلية في هذا المركز.

فيما تمسك توروب بخياراته الدفاعية، ويفضل استمرار أحمد نبيل «كوكا» في مركز الظهير الأيسر، معتبرًا أن وجوده يمنح الفريق توازنًا دفاعيًا أكبر يتناسب مع خطته في مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.







التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي بالسوبر المصري

من المنتظر أن يبدأ علي ماهر اللقاء بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في الدفاع: محمد صادق، ورجب نبيل، وجاستن آرثر، وأحمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية، وأحمد بلحاج، وأيمن موكا، وإسلام عيسى.

ويقود الهجوم كل من: فخري لاكاي، ومروان عثمان.

وكان سيراميكا قد واصل عروضه القوية في الدوري، بعدما قلب تأخره أمام بتروجت إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف، حيث سجل صديق إيجولا هدفي الفريق في الوقت القاتل، ليصل رصيد سيراميكا إلى 26 نقطة متربعًا على صدارة الترتيب.





غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوبترا

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا المرتقبة، جهود إمام عاشور، فرغم اقتراب اللاعب من التعافي، إلا أن عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية تحتاج إلى فترة أطول.

كما يغيب حسين الشحات عن لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد تعرضه لمزق عضلي، بالإضافة إلى مهاجم الفريق محمد شريف، والمدافع المغربي أشرف داري.





غيابات سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا خدمات كريم الدبيس، الظهير الأيسر، أمام النادي الأهلى في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الخميس، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المحلى.

ويغيب كريم الدبيس عن سيراميكا كليوباترا أمام فريق الأهلى بسبب تعرضه لإصابة مزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة، ويحتاج أسبوعين على الأقل للعودة مجددا للمشاركة في المباريات.

كما يفقد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا خدمات عبد الله مجدى الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة، والتي تحتاج وقتا للعودة مجددا للتدريبات، وبالتالي يغيب عن مباراتي كأس السوبر المحلي.

