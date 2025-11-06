قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي

سيراميكا كيلوباترا
سيراميكا كيلوباترا
منتصر الرفاعي

يخوض علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، مواجهة صعبة أمام الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويسعى علي ماهر لقيادة فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في التأهل إلى نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، مواصلاً العروض القوية التي يقدمها سيراميكا هذا الموسم، بعد سلسلة انتصاراته الأربعة المتتالية التي وضعته على قمة جدول الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ سيراميكا اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق – رجب نبيل – جاستن آرثر – أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – أيمن موكا – إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي – مروان عثمان

وكان فريق سيراميكا قد واصل نتائجه المميزة في الدوري، بعدما قلب تأخره أمام بتروجت إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، حيث سجل صديق إيجولا هدف التعادل في الدقيقة 92 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليصل الفريق إلى النقطة 26 ويواصل تصدر جدول الترتيب بثبات.

