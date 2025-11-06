قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
رياضة

تعليق صادم من إعلامي عن مواجهة الأهلي وسيراميكا

الدرديري
الدرديري
ميرنا محمود

وجه الإعلامي  الزملكاوي عمرو الدردير  رسالة صادمة بشأن مواجهة الاهلي و سيراميكا كيلوبترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدردير:يارب يارب لو مش مكتوب لينا الفوز بكرة الاهلي يخسر من سيراميكا.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات بطولة السوبر المصري حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.


موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء التوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت

يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف، حكما للساحة ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، و في الفيديو حسام عزب، و شريف عبد الله.

ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر.

كما تنطلق  الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق  النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في  تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

السوبر المصرى بيراميدز الزمالك الدرديري

