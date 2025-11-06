تعليق صادم من إعلامي عن مواجهة الأهلي وسيراميكا

وجه الإعلامي الزملكاوي عمرو الدردير رسالة صادمة بشأن مواجهة الاهلي و سيراميكا كيلوبترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدردير:يارب يارب لو مش مكتوب لينا الفوز بكرة الاهلي يخسر من سيراميكا.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات بطولة السوبر المصري حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء التوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت

يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف، حكما للساحة ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، و في الفيديو حسام عزب، و شريف عبد الله.

ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر.

كما تنطلق الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا



وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.