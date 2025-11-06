هشام حنفي يعود إلى الأهلي من بوابة هذا النادي

أعلن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق عودته إلى القلعة الحمراء مجددا بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب برئاسة قطاع كرة القدم بنادي دلفي أحد الأندية التي تعمل تحت رعاية النادي الأحمر.

قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

الحمد لله… العودة من جديد لبيتي النادي الأهلي مع المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.



تابع هشام حنفي: بعد رحلة ناجحة استمرت 5 سنوات في قطاع الناشئين بنادي زد، يشرفني الإعلان عن ثقة النادي الأهلي وتكليفي برئاسة قطاع كرة القدم بنادي دلفي، أحد الأندية التي تعمل تحت رعاية النادي الأهلي.



أضاف هشام حنفي : أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أقدم كل ما بوسعي لخدمة النادي وتطوير القطاع، والمساهمة في دعم منظومة الكرة واكتشاف المواهب التي تشرّف الأهلي ومستقبله.



واختتم هشام حنفي حديثه قائلا: شكرًا لـ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على الثقة الغالية بقيادة كابتن مختار مختار و كابتن زكريا ناصف وكابتن محمد يوسف ولكل من دعم وساعد وساهم في أي خطوة خلال الفترة الماضية.. والقادم بإذن الله أفضل وأكبر.



الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا فى السوبر المصري

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي كاس السوبر المصري المقام حاليا في الإمارات خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر الجاري فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بصافرة تحكيمية يقودها الحكم الدولي محمود البنا.

