7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.



وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.







قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري



تصدر النادي الأهلي قائمة أغلي 10 نجوم في بطولة كأس السوبر المصري وسيطر 7 نجوم على القائمة فيما شهدت القائمة سوي لاعب واحد في الزمالم وثنائي بيراميدز والتي جاءت على النحو التالي:



1- تريزيجيه “ الأهلي ” - 5.00 ملايين يورو



2- زيزو “ الأهلي ” - 3.50 مليون يورو



3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” - 3.00 ملايين يورو



4-أليو ديانج “الأهلي” - 3.00 ملايين يورو



5-إيفرتون “بيراميدز” - 2.80 مليون يورو



6-مروان عطية “الأهلي” - 2.50 مليون يورو



7-فيستون ماييلي “بيراميدز” - 1.80 مليون يورو



8-محمد هاني “الأهلي” - 1.50 مليون يورو



9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”- 1.50 مليون يورو



10- خوان بيزيرا “الزمالك ”- 1.50 مليون يورو









أزمة الظهير الأيسر بـ الأهلي



تسود حالة من الإرتباك داخل صفوف الجهاز الفني للنادي الأهلي بسبب أزمة الظهير الأيسر قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس فى بطولة كأس السوبر المصري.



تمثلت الأزمة في كون الجهاز المعاون بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يري ضرورة الاعتماد على محمد شكري في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة سيراميكا كليوباترا نظراً لقدرته على دعم الجبهة الهجومية وتمتعه بجاهزية بدنية عالية تمنحه الأفضلية في هذا المركز.



فيما تمسك توروب بخياراته الدفاعية ويفضل استمرار أحمد نبيل «كوكا» في مركز الظهير الأيسر، معتبرًا أن وجوده يمنح الفريق توازنًا دفاعيًا أكبر يتناسب مع خطته في مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.