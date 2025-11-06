قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر

الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
يسري غازي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.

وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.

 


قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري

تصدر النادي الأهلي قائمة أغلي 10 نجوم في بطولة كأس السوبر المصري وسيطر 7 نجوم على القائمة فيما شهدت القائمة سوي لاعب واحد في الزمالم وثنائي بيراميدز والتي جاءت على النحو التالي: 

1- تريزيجيه “ الأهلي ” - 5.00 ملايين يورو

2- زيزو “ الأهلي ” - 3.50 مليون يورو

3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” - 3.00 ملايين يورو

4-أليو ديانج “الأهلي” - 3.00 ملايين يورو

5-إيفرتون “بيراميدز” - 2.80 مليون يورو

6-مروان عطية “الأهلي” - 2.50 مليون يورو

7-فيستون ماييلي “بيراميدز” - 1.80 مليون يورو

8-محمد هاني “الأهلي” - 1.50 مليون يورو

9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”- 1.50 مليون يورو

10- خوان بيزيرا “الزمالك ”- 1.50 مليون يورو

 



أزمة الظهير الأيسر بـ الأهلي

تسود حالة من الإرتباك داخل صفوف الجهاز الفني للنادي الأهلي بسبب أزمة الظهير الأيسر قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس فى بطولة كأس السوبر المصري.

تمثلت الأزمة في كون الجهاز المعاون بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يري ضرورة الاعتماد على محمد شكري في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة سيراميكا كليوباترا نظراً لقدرته على دعم الجبهة الهجومية وتمتعه بجاهزية بدنية عالية تمنحه الأفضلية في هذا المركز.

فيما تمسك توروب بخياراته الدفاعية ويفضل استمرار أحمد نبيل «كوكا» في مركز الظهير الأيسر، معتبرًا أن وجوده يمنح الفريق توازنًا دفاعيًا أكبر يتناسب مع خطته في مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.

السوبر الأهلي الزمالك بيراميدز تريزيجيه خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

الفنان أحمد فهيم

أحمد فهيم: أستكمل تصوير مسلسل الكينج لعرضه في رمضان 2026 | خاص

ورد وشوكولاتة

جمال العدل: سنقدم أجزاء عديدة من "ورد وشوكولاتة" بقصص مختلفة| خاص

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته بمسلسل قصر الباشا

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد