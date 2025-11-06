مواجهة مثيرة علي أرض الإمارات.. 3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس السوبر المصري

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات بطولة كأس السوبر المصري بنسختها الجديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط ترقب جماهيري كبير لعشاق كرة القدم المصرية والعربية.

وتستمر البطولة حتى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أربعة من أبرز الأندية المصرية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

القنوات الناقلة مجانا للسوبر المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عبر حسابها الرسمي، أن مباريات البطولة سيتم بثها مجانًا عبر ثلاث قنوات رياضية كبرى هي:

أون تايم سبورتس المصرية

قناة أبوظبي الرياضية

قناة دبي الرياضية

وستكون هذه القنوات الثلاث المصدر الرسمي لنقل المباريات بجودة عالية، لتتيح لعشاق الكرة المصرية في كل أنحاء الوطن العربي متابعة الحدث مجانا دون اشتراك مدفوع.

مواعيد مباريات نصف النهائي

تقام مباراتا نصف النهائي مساء اليوم، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت السعودية) على ملعب هزاع بن زايد في العين.

أما المواجهة الثانية فستجمع بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة (الثامنة والنصف بتوقيت السعودية) على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وتختتم البطولة يوم الأحد 9 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة (6:30 بتوقيت السعودية)، يليها لقاء تحديد المركز الثالث في اليوم ذاته.

لوائح البطولة ركلات ترجيح في حال التعادل

وفقا للائحة بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء مباريات نصف النهائي بالتعادل بعد الوقت الأصلي، لن تلعب أشواط إضافية، وسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى النهائي.

مشاركة تاريخية ومنافسة شرسة

يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، بينما يخوض الزمالك المنافسة بصفته حامل لقب كأس مصر، في حين تأهل سيراميكا كليوباترا بعد فوزه ببطولة كأس رابطة المحترفين المصرية، وتمت دعوة بيراميدز للمشاركة بـ"البطاقة الذهبية".

ويعيش فريق سيراميكا كليوباترا فترة مميزة هذا الموسم بتصدره الدوري المصري بقيادة مدربه علي ماهر، بينما يسعى الأهلي، تحت قيادة مدربه الجديد يِس توروب، لاستعادة التوازن وحصد اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه، بعدما فاز في النسخة الماضية على الزمالك بركلات الترجيح في الإمارات.

الأهلي الأكثر تتويجا

يعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر المصري برصيد 15 لقبا، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، ما يجعل النسخة الحالية مواجهة جديدة في صراع القمة بين القطبين التاريخيين، في بطولة تعد بالإثارة منذ صافرة البداية وحتى رفع الكأس.