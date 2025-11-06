عمرو الدردير يدعم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر

وجه الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة دعم لنادي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "قدها يا رجاله قدها إحنا أسياد القارة كلها".

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالكبقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره فريق بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائية بطولة كاس السوبر المصري.



وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.