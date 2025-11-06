صافرة محمد معروف " فأل حسن" على الزمالك في السوبر المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره فريق بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائية بطولة كاس السوبر المصري.



وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.



وسبق للحكم الدولي محمد معروف أن تم تعيينه حكماً للقاء الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كاس السوبر المصري عام 2024 والذى تغلب خلاله الفارس الأبيض على الفريق السماوي بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.



غيابات الزمالك أمام بيراميدز فى السوبر

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدًا من أبرز عناصره الهجومية في مواجهة بيراميدز، حيث يغيب البرازيلي خوان بيزيرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، والتي غادرها متأثرًا بالإصابة وسط حالة من البكاء.



كما يغيب نبيل عماد دونجا عن اللقاء نتيجة العقوبة الموقعة عليه من النسخة الماضية للبطولة.



من جانبه، شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد داخل منطقة جزاء المنافس وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص السانحة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فريق بيراميدز ويمنح الأبيض الأفضلية في اللقاء.



كما حرص الجهاز الفني على دراسة المنافس خلال اليومين الماضيين عبر تحليل فني بالفيديو لمباريات بيراميدز الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والتعرف على أسلوب اللعب سواء في الاستحواذ أو التحضير، بجانب تحديد مفاتيح اللعب والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق السماوي.