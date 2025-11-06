شوبير يكشف حقيقة ضم الأهلي فؤاد الزهواني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ضم الأهلي للاعب فؤاد الزهواني، في يناير المقبل.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "تردد كلام كتير عن فؤاد الزهواني لاعب منتخب المغرب في كأس العالم للشباب.. لكن بعد التواصل مع مصدر مهم داخل النادي الأهلي، التأكيد كان واضح وصريح الكلام ده لا أساس له من الصحة".

ويُعد الزهواني من أبرز الأظهرة في الدوري المغربي خلال الموسمين الأخيرين، ويمتاز بقدرات دفاعية قوية وسرعة في التحول الهجومي، ما يجعله إضافة متوقعة لتشكيلة الأهلي في حال إتمام الصفقة رسميًا.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء الخميس، نحو ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواصلة حلم التتويج باللقب.