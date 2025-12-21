مصطفى الجبلي: تطوير مشروعات الطرق والموانئ حوافز استثمارية جاذبة

أشاد مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بمشروعات تطوير مشروعات الطرق والموانئ والتي وفرت عليهم الكثير وكانت بمثابة حوافز استثمارية جاذبة.



وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة تدخل في العديد من الاستثمارات مع شريك أجنبي بقيمة 200 مليون دولار.

جذب العديد من المستثمرين

ولفت مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد ويحظى بجذب العديد من المستثمرين.



وأكد أن شبكة الطرق والموانئ وفرت العديد من الأموال بعد إنشائها وتطويرها، وفي انتظار تطوير السكك الحديدية على غرار ما تم في الصعيد، حيث تساعدهم في عمليات التصدير.

شبكة الطرق العملاقة

وشدد مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، على أن شبكة الطرق العملاقة ساعدت في تسهيل الحركة لجذب المستثمرين، حيث إن الحوافز الاستثمارية خلقت بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.



واستكمل: المستثمرون الآن يبحثون عن شراكة مع مصر باعتبارها فرصة كبيرة، موضحًا أن مقومات الاستثمار تشمل طرق جيدة لتسهيل الحركة لنقل البضائع.

واستكمل مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، أن الدولة نجحت في توفير المياه والكهرباء في المشروعات العملاقة، وشركات التعدين بها خبرات مستدامة في العديد من المجالات.

واختتم مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، أنه تم الوصول لكميات إنتاج حوالي 7 ملايين طن للتصدير، ويتم تحقيق أرباح كبيرة تصل إلى 3.8 مليار دولار في مجال التعدين.