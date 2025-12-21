ثروات غير مستغلة.. مصر تمتلك 17 معدنا نادرا وطفرة غير مسبوقة بقطاع التعدين

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة تضم 17 نوعًا من المعادن النادرة المصحوبة بمعادن أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خبرات واعدة تؤهلها للتوسع بقوة في مجال التعدين خلال الفترة المقبلة.

توطين الصناعة في مصر

وأوضح “أبو بكر” خلال لقائه في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة من داخل منجم السكري ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن توطين الصناعة في مصر يتطلب وجود قطاع تعدين قوي، لافتًا إلى أن مساهمة التعدين حاليًا لا تتجاوز 1% فقط من إجمالي الصناعة المصرية، وهو ما يستدعي اهتمامًا أكبر بهذا القطاع الحيوي.

الدرع النوبي الجنوبي

وأشار إلى أن هيئة الثروة المعدنية تؤدي دورًا خدميًا، وأنه تم رصد عدد من التحديات التي تواجه قطاع التعدين، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمقومات جيولوجية فريدة، أبرزها وجود الدرع النوبي الجنوبي، كما أن منجم السكري يمثل دليلًا واضحًا على وجود فرص لاكتشاف مناجم أخرى مستقبلًا.

الإطار التشريعي لقطاع التعدين

واختتم رئيس غرفة البترول والتعدين تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إنشاء بنية تحتية قوية من طرق وخدمات أسهمت في جذب الاستثمارات، مشددًا على أهمية تحديث الإطار التشريعي لقطاع التعدين وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يسهم في جذب المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.