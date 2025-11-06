السوبر المصري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصرى التي ستقام باستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي.

كان التونسي محمد علي بن رمضان قد غاب عن مباراة الأهلي أمام المصري الأخيرة في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية وسيعود اليوم للمشاركة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيرامكيا كليوباترا

حراسة المرمي: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: نيتس جراديشار.

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس مع دقات الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد فى أبو ظبى بدولة الامارات العربية الشقيقة