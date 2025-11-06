قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز، اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025 التي تقام بالإمارات.

ويستهدف الزمالك بقيادة مدربه المؤقت أحمد عبر الرؤوف، تخطي عقبة بيراميدز وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بكأس السوبر.

وكان الزمالك أعلن مؤخرًا إقالة البلجيكي يانيك فيريرا من تدريب الفريق، وعين أحمد عبد الرؤوف مدربًا مؤقتاً.

ونجح عبد الرؤوف في قيادة الزمالك للفوز في أول اختبار له أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، يطمح بيراميدز بقيادة مدربه كرونسلاف يورتشيتش، في الفوز على الزمالك ومواصلة والاقتراب من حصد اللقب المحلي الثاني في تاريخ النادي.

ويتصدر رمضان صبحي غياب بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت.

تفاصيل الاجتماع الفني

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، عن ارتداء بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.  

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.
 

الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري فيريرا أحمد عبر الرؤوف

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

