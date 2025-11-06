قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسر لقبين | أرض زايد وش السعد على الأهلي في السوبر المصري
مفاجأة في قضية سفـ ـاح المعمورة .. وفاة ابنة الضحية الأولى
مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم
خدعني بصلة القرابة وصورلي فيديو بالعافية مع أصحابه.. اعترافات زوجة
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
حماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية ويصادر 80 ألف عبوة
قيادي في الجبهة الوطنية: المشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة
مصادر : واشنطن ترغب في بناء قاعدة عسكرية لها بقاعدة دمشق الجوية
لفتة إنسانية.. أمن الفيوم يعيد طفلا من ذوي الاحتياجات لأهله
حل الاختناقات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية في حدائق أكتوبر | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة التضامن | انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة لـ ذوي الإعاقة بالدوحة
جائزة جديدة للسلام .. تكريم عالمي فى قرعة مونديال 2026 | ما القصة؟
رياضة

أحمد حسن يكشف مصير مشاركة محمد صبحي مع الزمالك أمام بيراميدز

محمد صبحي
محمد صبحي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، مصير محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك من المشاركة اليوم أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “شكوك حول لحاق محمد صبحي بمباراة بيراميدز اليوم”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره فريق بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائية بطولة كاس السوبر المصري.

وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

النائبة حنان عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

نائبة: تحقيق مصر مستوى أ عالميا بملف حقوق الإنسان دليل على العدالة الاجتماعية

النائب محمد شبانة ، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

شبانة :تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة "أ" تتويج لجهود ترسيخ مبادئ الكرامة

السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وكيل صناعة الشيوخ: اعتماد القومي لحقوق الإنسان دوليًا يفتح أبواب الاستثمار

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

