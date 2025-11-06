قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
كانوا نائمين .. مصدر يكشف تفاصيل حريق التهم أسرة كاملة بشبرا الخيمة
خسر لقبين | أرض زايد وش السعد على الأهلي في السوبر المصري
مفاجأة في قضية سفـ ـاح المعمورة .. وفاة ابنة الضحية الأولى
مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم
خدعني بصلة القرابة وصورلي فيديو بالعافية مع أصحابه.. اعترافات زوجة
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
حماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية ويصادر 80 ألف عبوة
قيادي في الجبهة الوطنية: المشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة
مصادر : واشنطن ترغب في بناء قاعدة عسكرية لها بقاعدة دمشق الجوية
لفتة إنسانية.. أمن الفيوم يعيد طفلا من ذوي الاحتياجات لأهله
حل الاختناقات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية في حدائق أكتوبر | تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الكاراتيه يشارك بطولة العالم بالقاهرة بـ 12 لاعبا

الكاراتيه
الكاراتيه
القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الدولى للكاراتيه عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم بمنافسات بطولة العالم التى تقام بالقاهرة فى الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى ، حيث يشارك فى كل وزن 32 لاعب ولاعبة بإجمالي 384 مشارك بالبطولة.

وتشارك مصر بقائمة تضم 12 لاعب ولاعبة بعد اكتمال التأهل بكل وزن، وتضم القائمة على مستوى اللاعبين كل من ..
كريم وليد.. كاتا 
علي الصاوي تحت 67 كجم
عبدالله ممدوح تحت 75 كجم
يوسف بدوي تحت 84 كجم
طه طارق  فوق 84 كجم
زياد الغريب تحت 60 كجم

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من..

اية هشام.. كاتا 
نورسين على وزن تحت 61  كجم
ريم سلامة تحت 50 كجم
هدير هندى تحت  68 كجم
منة شعبان فوق 68. كجم
احلام يوسف تحت 55 كجم


يذكر أن بطولة العالم القادمة ستكون أول نسخة يتم تنظيمها بغد تقسيم بطولات العالم إلى بطولات فردية وفرق منفصلة.

الكاراتيه منتخب الكاراتيه اتحاد الكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه منتخب مصر للكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

النائبة حنان عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

نائبة: تحقيق مصر مستوى أ عالميا بملف حقوق الإنسان دليل على العدالة الاجتماعية

النائب محمد شبانة ، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

شبانة :تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة "أ" تتويج لجهود ترسيخ مبادئ الكرامة

السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وكيل صناعة الشيوخ: اعتماد القومي لحقوق الإنسان دوليًا يفتح أبواب الاستثمار

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد