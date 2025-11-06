منتخب الكاراتيه يشارك بطولة العالم بالقاهرة بـ 12 لاعبا

أعلن الاتحاد الدولى للكاراتيه عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم بمنافسات بطولة العالم التى تقام بالقاهرة فى الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى ، حيث يشارك فى كل وزن 32 لاعب ولاعبة بإجمالي 384 مشارك بالبطولة.

وتشارك مصر بقائمة تضم 12 لاعب ولاعبة بعد اكتمال التأهل بكل وزن، وتضم القائمة على مستوى اللاعبين كل من ..

كريم وليد.. كاتا

علي الصاوي تحت 67 كجم

عبدالله ممدوح تحت 75 كجم

يوسف بدوي تحت 84 كجم

طه طارق فوق 84 كجم

زياد الغريب تحت 60 كجم

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من..

اية هشام.. كاتا

نورسين على وزن تحت 61 كجم

ريم سلامة تحت 50 كجم

هدير هندى تحت 68 كجم

منة شعبان فوق 68. كجم

احلام يوسف تحت 55 كجم



يذكر أن بطولة العالم القادمة ستكون أول نسخة يتم تنظيمها بغد تقسيم بطولات العالم إلى بطولات فردية وفرق منفصلة.