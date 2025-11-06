شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالسوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة في التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في بطولة السوبر المصري

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية: «توروب، المدير الفني للأهلي يفاضل بين الثنائي أحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، في مركز الظهير الأيسر، كما يدرس الاعتماد على الثلاثي أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، في خط الوسط".

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل "كوكا"، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه، جراديشار، زيزو.

تنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.