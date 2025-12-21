مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو

علقت المحامية مها أبو بكر، على واقعة فتاة المترو والرجل المسن الذي هاجمها بسبب وضعها قدم على قدم أمام الرجال في المترو.

وقالت مها أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إن مصر بلد كبيرة متعددة التقاليد والعادات، ويجب أن نحتكم جميعا إلى القانون، منوها أن البنت لم تخطئ نهائيا في الواقعة.

وأوضحت أن تصوير الفتاة للرجل المسن هو توثيق للجريمة وليس انتهاك للخصوصية، فما فعله الرجل المسن هو جريمة بنص القانون، وهو التلويح بالعنف والترويع للآخرين.

وأشارت إلى أن هذا الرجل وصف النساء التي تحمل موبايل تاتش ليست محترمة، منوهة أن هذا سب وقذف ويمكن لنساء مصر رفع دعوى قضائية للرجل المسن بتهمة السب والقذف، كما أن هناك جريمة أخرى وهي التنمر لنساء مصر والتحقير من شأنهم.