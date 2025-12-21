قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم
تامر أبو بكر: مصر بها 34 معدن مدفون في باطن الأرض
هدى منصور: مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات في منجم السكري
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هدى منصور: مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات في منجم السكري

هدى منصور
هدى منصور
محمد البدوي

قالت المهندسة هدى منصور ممثلة الشركة الأجنبية ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة منجم السكري، إن منجم السكري يضم كوادر مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى ولا توجد أي مجاملة لهم، لافتة إلى أن الخبراء الأجانب يطلبون الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري ونقلها إلى باقي المناجم.

مراحل العمل الجادة

وتابعت خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة - لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن استضفنا خبراء من إستراليا في منجم السكري وأبدوا إعجابا كبيرا بمراحل العمل الجادة فيه، معلقة: كانت هناك دراسة في البداية بين إدارتي شركتي (سنتامين) وأنجلو جولد أشانتي) قبل تطبيق الاستحواذ.

تنفيذ الاستحواذ

وأضافت قائلة: تم عقد لقاء سري بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس شركة أنجلو جولد، وتم الإتفاق على تنفيذ الاستحواذ خلال أسبوع، مشددة على أن مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات التى تتم في منجم السكري.

واختتمت قائلة: الإتفاقية يتم تطبيقها بكل دقة ولم يتم المساس بحقوق مصر بشأن منجم السكري للذهب، ودخول رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم إلى مصر لأول مرة يعكس المناخ الآمن للاستثمار.
 

هدى منصور منجم السكري شركة منجم السكري إستراليا

