هدى منصور: مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات في منجم السكري

قالت المهندسة هدى منصور ممثلة الشركة الأجنبية ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة منجم السكري، إن منجم السكري يضم كوادر مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى ولا توجد أي مجاملة لهم، لافتة إلى أن الخبراء الأجانب يطلبون الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري ونقلها إلى باقي المناجم.

مراحل العمل الجادة

وتابعت خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة - لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن استضفنا خبراء من إستراليا في منجم السكري وأبدوا إعجابا كبيرا بمراحل العمل الجادة فيه، معلقة: كانت هناك دراسة في البداية بين إدارتي شركتي (سنتامين) وأنجلو جولد أشانتي) قبل تطبيق الاستحواذ.

تنفيذ الاستحواذ

وأضافت قائلة: تم عقد لقاء سري بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس شركة أنجلو جولد، وتم الإتفاق على تنفيذ الاستحواذ خلال أسبوع، مشددة على أن مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات التى تتم في منجم السكري.

واختتمت قائلة: الإتفاقية يتم تطبيقها بكل دقة ولم يتم المساس بحقوق مصر بشأن منجم السكري للذهب، ودخول رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم إلى مصر لأول مرة يعكس المناخ الآمن للاستثمار.

