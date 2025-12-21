هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري

أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة منجم السكري وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن المنجم يضم كوادر مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى، مشددة على أن الأداء في المنجم قائم على الجدارة والكفاءة دون أي مجاملة.

الاستفادة من الخبرة المصرية

وأضافت أن الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري ونقلها إلى باقي المناجم حول العالم.

وأوضحت منصور خلال حلقة خاصة تُعرض لأول مرة من داخل المنجم ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد أن استضافة خبراء من أستراليا أظهرت إعجابهم الكبير بمراحل العمل المنهجية داخل المنجم.

الاستحواذ على المنجم

وأشارت إلى أن الاستحواذ على المنجم تَّم بعد دراسة دقيقة بين إدارتي شركتي «سنتامين» و«أنجلو جولد أشانتي».

تنفيذ الاستحواذ خلال أسبوع

وأضافت أن لقاءً سريًا عُقد بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة أنجلو جولد، تم خلاله الاتفاق على تنفيذ الاستحواذ خلال أسبوع، مؤكدة أن حقوق الدولة ومصلحة مصر محفوظة بالكامل.

واختتمت منصور تصريحها بالتأكيد على أن الاتفاقية تُطبق بدقة، وأن دخول رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم إلى مصر لأول مرة يعكس المناخ الآمن للاستثمار في قطاع الذهب.