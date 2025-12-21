قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هدى منصور: منجم السكري نموذج للتعدين الحديث ويضم عمالة مصرية بنسبة 97%

هدى منصور
هدى منصور
محمد البدوي

أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم السكري للذهب وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن منجم السكري يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى للدولة المصرية، معربة عن فخرها بقيادة منظومة عمل متكاملة تعتمد في الأساس على الكوادر المصرية، بنسبة تصل إلى 97% مقابل 3% فقط من الأجانب.

تعدين الذهب عالميًا

وخلال لقائها في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة من داخل منجم السكري، ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أوضحت منصور أن شركة «أنجلو جولد أشانتي» تُعد رابع أكبر شركة لتعدين الذهب عالميًا، وبدأت نشاطها في جنوب إفريقيا، قبل أن تتحول إلى شركة أمريكية مدرجة في البورصة الأمريكية وتخضع لإجراءات رقابية صارمة.

شركة مناجم السكري

وأضافت أن الشركة قررت في نوفمبر 2024 الاستحواذ على حصة شركة «سنتامين» مقابل 2.5 مليار دولار، موضحة أن هيكل الملكية في شركة مناجم السكري يقوم على شراكة متساوية، حيث تمتلك مصر ممثلة في هيئة الثروة المعدنية 50%، بينما تمتلك الشركة الأجنبية النسبة نفسها وتتولى حق الإدارة نظرًا لخبرتها الفنية، مع تنسيق كامل مع الشريك المصري.

واختتمت المهندسة هدى منصور تصريحاتها بالتأكيد على أن عملية الاستحواذ سبقتها دراسات دقيقة لتقييم قدرات الشركة، لافتة إلى أن منجم السكري يُصنف ضمن المناجم العالمية الكبرى، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو نصف مليون أوقية من الذهب وفقًا للتقييمات الدولية.

