بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو

في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشفت طلبة عن كواليس عبارة «والله العظيم يا غلوووو دي بتاعتي» التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت طلبة خلال اللقاء أن هذه العبارة كانت تخصّها شخصيًا، موضحة أنها فوجئت بانتشارها واستخدامها على نطاق واسع، قبل أن تُنسب لاحقًا إلى السيدة المعروفة بـ«أم شيماء».



وقالت طلبة: «والله العظيم يا غلووووا دي بتاعتي، وأنا اللي قلتها في الأول، وبعد كده عطيتها لأختي أم شيماء، علشان تاخد اللقطة بتاعتها والناس حبّتها وانتشرت بشكل كبير»، مشيرة إلى أنها لم تنزعج من الأمر، بل سعدت بالنجاح والانتشار الذي حققته العبارة.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في صناعة التريند، مؤكدة أن العفوية هي السر الحقيقي وراء وصول بعض الجمل واللقطات إلى قلوب الناس بسرعة.

واختتمت بدرية طلبة حديثها بتوجيه الشكر لكل من تفاعل مع العبارة، مؤكدة أن القادم يحمل مفاجآت جديدة للجمهور.



https://youtu.be/wKY_VGGABhY?si=PgXFl3LRuNEYUGEi