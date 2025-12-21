قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم
تامر أبو بكر: مصر بها 34 معدن مدفون في باطن الأرض
هدى منصور: مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات في منجم السكري
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو

أوركيد سامي

في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشفت طلبة عن كواليس عبارة «والله العظيم يا غلوووو دي بتاعتي» التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكدت طلبة خلال اللقاء أن هذه العبارة كانت تخصّها شخصيًا، موضحة أنها فوجئت بانتشارها واستخدامها على نطاق واسع، قبل أن تُنسب لاحقًا إلى السيدة  المعروفة بـ«أم شيماء».


وقالت طلبة: «والله العظيم يا غلووووا دي بتاعتي، وأنا اللي قلتها في الأول، وبعد كده عطيتها لأختي أم شيماء، علشان تاخد اللقطة بتاعتها  والناس حبّتها وانتشرت بشكل كبير»، مشيرة إلى أنها لم تنزعج من الأمر، بل سعدت بالنجاح والانتشار الذي حققته العبارة.
وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في صناعة التريند، مؤكدة أن العفوية هي السر الحقيقي وراء وصول بعض الجمل واللقطات إلى قلوب الناس بسرعة.

واختتمت بدرية  طلبة حديثها بتوجيه الشكر لكل من تفاعل مع العبارة، مؤكدة أن القادم يحمل مفاجآت جديدة للجمهور.


