تحقيقات وملفات

في جولة ميدانية مسائية.. محافظ الغربية يتابع رصف مصرف الزهار وتطوير حديقة قطور.. ويؤكد: الجودة أولا وراحة المواطن هدف لا تراجع عنه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة ميدانية مسائية داخل مركز ومدينة قطور، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وحرص المحافظة على تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، حيث شملت الجولة متابعة أعمال رصف الطبقة السطحية بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، وتفقد مراحل تطوير حديقة قطور الجديدة المجاورة للمستشفى على ترعة العتابية، إلى جانب المرور على أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع الحيوية، والتواصل المباشر مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية أعمال رصف الطبقة السطحية بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار بطول ٧٠٠ متر، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز قطور، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، حيث شدد المحافظ على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في جميع مراحل التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لا تقبل أي تهاون في جودة الأعمال المنفذة، خاصة في المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار يُعد من المشروعات الحيوية ذات الأثر البيئي والحضري الكبير، موضحًا أن الطريق يتكون من حارتين مروريتين بعرض 12 مترًا لكل حارة، تتوسطهما جزيرة، بالإضافة إلى أرصفة جانبية بعرض مترين من الجانبين، بما يحقق انسيابية مرورية أفضل داخل نطاق المدينة، ويسهم في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة المحاور الداخلية بمركز قطور، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتطوير المظهر الحضاري للمدن.

رصف الطرق 

وفيما يتعلق بأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وجّه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الحاسم مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام، مؤكدًا أن النظافة والانضباط في الشارع العام جزء لا يتجزأ من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وحرص المحافظ خلال جولته على التوقف والحديث مع عدد من الأهالي للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مشددًا على أن صوت المواطن محل اهتمام دائم وأن الأجهزة التنفيذية مكلفة بالاستجابة الفورية لأي شكاوى أو مطالب مشروعة.

كما تفقد اللواء أشرف الجندي موقع حديقة قطور الجديدة، للاطلاع على معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية، مؤكدًا أهمية أن تخرج الحديقة في صورة حضارية تليق بأهالي المدينة، وتوفر متنفسًا ترفيهيًا آمنًا ومتكاملًا لجميع الفئات، مشيرًا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة يأتي ضمن توجه المحافظة لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين الخدمات الترفيهية داخل المدن.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الغربية أن المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية ستظل نهج عمل ثابت، لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتلبية تطلعات أهالي الغربية في مختلف المراكز والمدن.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات رصف الطرق تحسين خدمات المواطنين

