مدير أوقاف الغربية يوجه بحُسن معاملة الجمهور وسرعة إنجاز مصالحهم

شدد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الغربية، على أهمية حسن معاملة الجمهور وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والإداري، وتحقيق رسالة وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.

توجيهات مدير أوقاف الغربية

جاء ذلك خلال إجراء مدير مديرية أوقاف الغربية، مرورا مفاجئا في أولى جولاته عقب توليه منصبه، على إدارتي “طنطا أول” و"طنطا ثان"، في إطار ضبط العمل الدعوي، وتحقيق الانضباط الإداري بمديرية أوقاف الغربية.

وخلال جولته، تفقد مدير المديرية، سير العمل بجميع الأقسام والمكاتب داخل الإدارتين، واطمأن على انتظام العاملين والتزامهم بمواعيد العمل، وحُسن أداء المهام المنوطة بكل قسم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الإداري والدعوي.

حسن معاملة المواطنين

ويأتي هذا المرور المفاجئ في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وحرص قيادة المديرية على تحقيق الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، وتطبيق أعلى معايير الجدية والالتزام داخل جميع الإدارات التابعة.