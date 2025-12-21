مجهولون يعتدون على تاجر سيارات أمام منزله بالمحلة وأمن الغربية يحقق

تكثف الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية مرتكبي واقعة الاعتداء على تاجر سيارات أمام منزله بالشوم والأسلحة البيضاء لخلافات سابقة وإصابته بطعنات متفرقه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض "م.ن"30 سنة للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم حال دخوله ابواب منزله بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك عاجل



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة .

بحث عن المتهمين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.